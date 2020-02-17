 В Китае начали дезинфицировать наличные деньги для борьбы с вирусом

Об этом со ссылкой на CNA сообщает БизнесЦензор.

Банки используют ультрафиолетовое излучение или высокие температуры для дезинфекции юаней, а затем запечатывают и хранят наличные деньги в течение 7–14 дней - в зависимости от серьезности вспышки в конкретном регионе - до их рециркуляции, заявил центральный банк Китая.

Вирус, который заразил более 66 тысяч человек в Китае и распространился в более чем двух десятках других стран, вызвал стремление дезинфицировать общественные места и минимизировать контакты между людьми.

Фан Ифэй, заместитель управляющего центрального банка Китая, заявил в субботу, что банкам настоятельно рекомендуется предоставлять клиентам новые банкноты.

Центральный банк Китай произвел "экстренную эмиссию" на четыре миллиарда юаней в новых банкнотах в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, добавил Фан.

Эти меры направлены на то, чтобы "обеспечить безопасность и здоровье населения при использовании наличных", - сказал Фан.