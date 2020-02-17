 Вице-премьер Шмыгаль выступил за ликвидацию Государственной архитектурной службы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим - прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать ГАСИ в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.

Верховная Рада 4 февраля назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.