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 Число новых смертей от коронавируса продолжает снижаться

Свежие данные Госкомитета здравоохранения КНР подтверждают тенденцию снижения количества смертей от последствий заражения коронавирусом COVID-19. В воскресенье, 16 февраля, от связанных с ним заболеваний погибли 105 человек, сообщают официальные органы в ночь на понедельник.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, число смертей снижается на протяжении 4 дней подряд.

В то же время число новых случаев заражения вновь несколько повысилось до 2048 человек. Подавляющее большинство заражений зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. Это может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Всего в Китае, если учитывать последние данные, зафиксировано 70 548 случаев заражения, число погибших составляет 1770 человек. Если не считать материкового Китая, в остальном мире зафиксировано 778 случаев заражения и 5 смертей - по одной в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

Между тем в провинции Хубэй жителям запрещено использовать частный автотранспорт. В некоторых населенных пунктах жителям запрещено покидать дома. Остановлена работа многих предприятий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176086
 
 
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