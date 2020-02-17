 Число новых смертей от коронавируса продолжает снижаться

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, число смертей снижается на протяжении 4 дней подряд.

В то же время число новых случаев заражения вновь несколько повысилось до 2048 человек. Подавляющее большинство заражений зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. Это может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Всего в Китае, если учитывать последние данные, зафиксировано 70 548 случаев заражения, число погибших составляет 1770 человек. Если не считать материкового Китая, в остальном мире зафиксировано 778 случаев заражения и 5 смертей - по одной в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

Между тем в провинции Хубэй жителям запрещено использовать частный автотранспорт. В некоторых населенных пунктах жителям запрещено покидать дома. Остановлена работа многих предприятий.