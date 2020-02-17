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 США выделят до $1 миллиарда на снижение зависимости ЕС от российских энергоресурсов

США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о мерах, которые помогут снизить энергозависимость Европы от РФ.

В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

Кроме того, как сообщалось, Помпео в ходе своего выступления призвал не верить заверениям РФ о том, что газопровод "Северный поток 2" - чисто экономический проект.

Инициатива трех морей объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы. Страны-участницы имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176081
 
 
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