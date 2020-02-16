 Gett привлек дополнительные средства от инвесторов

Об этом говорится в годовом отчете шведской инвесткомпании Vostok New Ventures (VNV), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Фонд VNV вложил в сервис дополнительно $5 млн, в раунде также участвовали другие крупные акционеры Gett, состав которых не уточняется. VNV при этом нарастила долю с 5% до 5,3%. Исходя из оценки фондом этой доли в $74,9 млн в ходе последнего раунда вся компания Gett была оценена примерно в $1,4 млрд.

В мае 2019 года компания закрыла раунд на $200 млн при оценке $1,5 млрд, писал TechCrunch. Основатель Gett Дейв Вайсер через представителя отказался от комментариев.

По итогам четвертого квартала 2019 года Gett объявил, что впервые стал прибыльным по EBITDA во всех странах присутствия. Показатель составил $300 тыс. без учета затрат на исследования и разработки, говорилось в сообщении компании.

Gett запущен в 2010 году, сейчас работает на рынках Израиля, России, Великобритании и США. Инвесторами компании выступают Volkswagen, Access Industries Леонида Блаватника, VNV и другие. Дейв Вайсер в мае прошлого года говорил, что выход Gett на биржу может состояться в первом квартале 2020 года.