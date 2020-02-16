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 Facebook отложила запуск сервиса знакомств в Европе

Facebook не смогла запустить свой сервис знакомств в Европе. Причиной стало то, что корпорация забыла уведомить о своих намерениях европейских регуляторов и не предоставила им никакой документации.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

О провале запуска Facebook Dating в ЕС стало известно из заявления Комиссии по защите персональных данных (DPC) Ирландии.

Из него следует, что Facebook предупредила ирландского регулятора о своих намерениях лишь 3 февраля, при этом не передав документацию о хранении и обращении с персональными данными пользователей, как того требует европейское законодательство. В итоге офицеры DPC были вынуждены сами прийти в офис корпорации в Дублине и изъять всю необходимую документацию - это произошло 10 февраля. На следующий день компания уведомила регулятора, что откладывает запуск сервиса.

Facebook Dating был анонсирован еще в мае 2018 года и сейчас функционирует в США, многих странах Латинской Америки и в Азии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176032
 
 
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