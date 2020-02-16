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 США повысят до 15% пошлины на самолеты из ЕС

С 18 марта 2020 года пошлины на ввозимые в США самолеты из ЕС увеличатся с 10% до 15%. В европейском авиастроительном концерне Airbus уже заявили, что подобное повышение тарифов навредит американским авиакомпаниям.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины", - цитирует Reuters сообщение Airbus.

О решении Вашингтона повысить пошлины стало известно несколько часов назад из распространенного заявления Торгового представительства США. В заявлении также сказано, что Вашингтон готов к урегулированию споров путем переговоров.

В середине 2018 года ВТО признала субсидирование деятельности Airbus странами ЕС ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. Организация заявила, что ЕС проигнорировал ее требования и не прекратил поддержку производства компанией. В октябре 2019 года ВТО разрешила США принять меры против ЕС в ответ на субсидирование Airbus и ввести пошлины на сумму около $7,5 млрд в год. С 18 октября США ввели 10% пошлины на самолеты этого концерна.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175984
 
 
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