 Евросоюз скоро будет получать каспийский газ, – Шефчович

Об этом Шефчович сообщил в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В кулуарах Мюнхенской безопасности конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую", - отметил Шефчович.

Как сообщалось, 30 ноября 2019 Трансанатолийский газопровод TANAP был подключен к газотранспортной системе Европы.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатический трубопроводом (ТАР), который еще строится. По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Мощность TANAP - 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. 6 млрд кубометров предназначено для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. По дополнительных инвестиций мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

Стоимость TANAP составляет около $6,5 млрд. Акционерами TANAP являются азербайджанский SOCAR (51%), турецкий газопроводный оператор BOTAS (30%), BP (12%) и SOCAR Turkey (7%).

3 февраля 2020 президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Турецкого государства возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP в Украину.