[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.31 26.31
 Энергетика, Макроэкономика
  1629  0
Все про:Азербайджан (86) Газ (4135) Евросоюз (2069) Шефчович Марош (86)

 Евросоюз скоро будет получать каспийский газ, – Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил о том, что ЕС и Азербайджан близки к завершению проекту поставок каспийского газа в ЕС.

Об этом Шефчович сообщил в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В кулуарах Мюнхенской безопасности конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую", - отметил Шефчович.

Как сообщалось, 30 ноября 2019 Трансанатолийский газопровод TANAP был подключен к газотранспортной системе Европы.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатический трубопроводом (ТАР), который еще строится. По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Мощность TANAP - 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. 6 млрд кубометров предназначено для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. По дополнительных инвестиций мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

Стоимость TANAP составляет около $6,5 млрд. Акционерами TANAP являются азербайджанский SOCAR (51%), турецкий газопроводный оператор BOTAS (30%), BP (12%) и SOCAR Turkey (7%).

3 февраля 2020 президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Турецкого государства возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP в Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175983
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
 
 
 
 
 
 вверх