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Все про:газопровод (678) Россия (4389) Северный поток (549)

 США уверены в том, что Россия не сможет достроить "Северный поток-2"

Министр энергетики США Дэн Бруйе заявил, что уверен, что Россия не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, и дал понять, что США будут настаивать на своем несогласии с проектом.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода, завершив его самостоятельно, Бруйе ответил: "Они не могут", - и отклонил заявления о том, что владелец проекта ПАО "Газпром" столкнется с небольшой задержкой.

"Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - сказал Бруйе в интервью на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если они это разработают, мы посмотрим, что они сделают. Но я не думаю, что это так просто, как сказать, что мы почти на месте, мы просто собираемся закончить", - отметил Бруйе.

Трубопровод, который будет ежегодно перекачивать до 55 млрд кубометров природного газа с месторождений в Сибири прямо в Германию, стал центром геополитической напряженности через Атлантику. 

Согласно документам компании, владельцы "Северного потока-2" инвестировали в проект 5,8 млрд евро ($6,3 млрд) к маю 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175982
 
 
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