 Внук Назарбаева заявил о коррупционных схемах Казахстана и "Газпрома"

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

13 февраля 2020 года Айсултан Назарбаев опубликовал в фейсбуке пост – по его словам, у него есть сведения о колоссальной коррупционной сделке между правительствами России и Казахстана. Айсултан Назарбаев пишет о продажах казахстанского газа российскому концерну "Газпром" по заниженной цене через посредническую компанию. Полученная прибыль якобы выводится в Сингапур, а затем часть этих денег делится среди ближайшего окружения президента России, так называемыми "кошельками" Владимира Путина, и руководством "Газпрома".

Еще около 700 миллионов долларов в год достается некоторым членам правящей казахстанской семьи – бизнесмену Тимуру Кулибаеву, мужу средней дочери президента Казахстана, и миллионеру Кайрату Боранбаеву (бывшему тестю Айсултана).

По словам внука Нурсултана Назарбаева, его мать Дарига Назарбаева и ее муж Кайрат Шарипбаев хотели отобрать этот контракт и забрать себе – и в итоге, как пишет Айсултан Назарбаев, он оказался в центре семейного конфликта из-за жадности сторон.

В 2015 году, продолжает Айсултан, он встретился со своим дедом Нурсултаном Назарбаевым в Великобритании и увидел, как "сильно его накрутили против меня". Внук якобы ему сказал, что дед может "потерять все, если позволит семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга".

Далее Айсултан Назарбаев пишет о матери Дариге, которую обвиняет в том, что она запрещала ему рассказывать об интригах и коррупции в высших эшелонах власти, искала компромат против сына, нанимая в Великобритании частные детективные компании, и оказывала на него давление, чтобы заставить Айсултана Назарбаева не писать сообщения о Казахстане в фейсбуке.

Однако, по словам внука экс-президента, этого сделать не удалось – но его единственной проблемой всегда были наркотики, которые он начал принимать из-за постоянных психологических срывов – и в результате доверие к нему подорвано. В частности, Айсултан утверждает, что из-за давления со стороны членов семьи ему даже пришлось сидеть в российской тюрьме и что он "тушил боль в себе наркотиками".

Айсултан Назарбаев сейчас находится в Лондоне и после своего заявление попросил в Великобритании политического убежища.

Айсултан Назарбаев – сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева и нынешнего спикера сената республики, и Рахата Алиева, казахстанского бизнесмена, политика и дипломата, странным образом покончившего с собой пять лет назад.

Рахат Алиев в 2009 году, после ссоры с экс-президентом Казахстана и изгнания из семейного клана, написал нашумевшую книгу "Крестный тесть" о Нурсултане Назарбаеве, которого он называл "человеком, обворовавшим свой народ на миллиарды долларов и превратившим его в раба".

В феврале 2015 года Рахат Алиев незадолго до суда, где он обещал предоставить неопровержимые доказательства причастности европейских и казахстанских чиновников к крупномасштабной коррупции, был обнаружен повешенным в одиночной камере в тюрьме в Вене, куда он попал после обвинения в убийствах и других преступлениях на родине – австрийская полиция могла экстрадировать его в Казахстан.

Его сын Айсултан Назарбаев, внук Нурсултана, футболист и бизнесмен, окончил элитарную британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. Он неоднократно лечился в клиниках для наркозависимых, в Европе и в России, из-за пристрастия к кокаину. В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был приговорен к условному сроку за нападение в июне того же года на полицейских в Лондоне – это случилось в квартире неизвестной ему женщины, куда Айсултан как-то пробрался по балкону, чтобы якобы совершить попытку самоубийства.

В январе 2020 года Айсултан вдруг заявил, что является не внуком, а сыном Нурсултана Назарбаева и что поэтому ему угрожает опасность. В данный момент, как утверждает Айсултан Назарбаев, он скрывается в одной из лондонских квартир, поскольку его паспорт забрал водитель-охранник матери.