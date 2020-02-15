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 Аграрный рынок, Коррупция
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 Ущерб от незаконной вырубки в Харьковской области превысил 350 миллионов

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер инициирует создание рабочей группы по противодействию незаконной вырубке леса, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Необходимо создать рабочую группу, куда будут привлечены и работники полиции, и лесного хозяйства. Желательно, чтобы она была создана на уровне руководства ведомств", - заявил Кучер.

В ходе совещания Кучера с руководителями территориальных органов власти в Харьковской области заместитель начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игорь Тимочко сообщил, что в 2019 году на территории региона было зафиксировано 497 случаев незаконной вырубки.

"Было выявлено 497 случаев незаконной заготовки древесины. Общая сумма ущерба составила 351 млн грн. Из этих 497 случаев 355 переданы в правоохранительные органы, открыто 45 уголовных дел", - сказал Тимочко.

По его словам, большая часть нарушений была выявлена на территории Купянского, Волчанского и Гутянского лесхозов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175894
 
 
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Наравне с поисками черных лесорубов в супермаркетах надо поинтересоваться откуда дровишки и древесный уголёк.
Реализацию прежде всего блокировать надо, проверять тех, кто через интернет предлагает дрова и древесный уголь.
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