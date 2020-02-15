 США повысили пошлины на самолеты из ЕС

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Под руководством президента (США Дональда - ИФ) Трампа 2 октября 2019 года Соединенные Штаты выиграли крупнейшую награду в истории ВТО, когда им было разрешено принять контрмеры в отношении товаров на сумму 7,5 миллиарда долларов США после победы в деле о недобросовестной торговой практике против Европейского Союза, Франции, Германии, Испании и Великобритании", - говорится в сообщении USTR.

Речь идет о решении ВТО от 2 октября, согласно которому организация официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. 14 октября оно было одобрено членами ВТО на специальном заседании.

До этого в мае 2018 года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту - Boeing.

При этом Евросоюз, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в незаконном субсидировании Boeing. Этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее организация признала незаконными субсидии Соединенных Штатов для Boeing.