 Кабмин выделил 300 миллионов на зарплаты для налоговой милиции

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №118-р от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Таким образом Кабмин перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству финансов на 2020 год.

В частности, правительство решило уменьшить объем расходов потребления по программе "Руководство и управление в сфере финансовых расследований" на сумму 429,38 млн грн (из них оплата труда – 308,99 млн грн, коммунальные услуги и энергоносители – 1,5 млн грн), увеличив на такую же сумму финансирование программы "Мероприятия по реорганизации Государственной фискальной службы"(в том числе 308,99 млн грн – оплата труда, 12,89 млн грн – коммунальные услуги и энергоносители).

Министерству финансов поручено согласовать перераспределение расходов с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета и внести изменения в роспись государственного бюджета.

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Как сообщалось, Кабмин 12 февраля назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.