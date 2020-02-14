 ДТЭК возобновил поставки электроэнергии госшахте "Южнодонбасское №1"

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

"Полная остановка электроснабжения 13 февраля была вызвана нарушением графика погашения задолженности за электроэнергию. 28 января, после предупреждения в установленном Правилами розничного рынка порядке, шахте было частично ограничено электроснабжение. 13 февраля шахта была полностью обесточена", – напомнили в компании.

ДТЭК отмечает, что ситуация с задолженностью шахты не решена до конца – долг шахты за распределение электроэнергии составляет 123 млн грн. Кроме того, поставщик электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь" прислал заявку на обесточивание шахты 28 февраля.

Как сообщалось, 5 февраля холдинг ДТЭК Рината Ахметова предупредил, что по требованию поставщика ЭК "Укрэнергоуголь" энергоснабжение ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" будет полностью прекращено.