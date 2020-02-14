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 Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 20 грн за литр

Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за прошедшую неделю (9-14 февраля) опустилась на 70 копеек за литр или на 4% – до 19,30 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на нефтебазах в Коростене и Новограде-Волынском – крупнейших базах оптовой торговли – цены за неделю провалились до 18,50 грн/л.

При этом если в начале недели спред между заявленными трейдерами ценами в Коростене и Новограде-Волынском составлял 15 коп./л, то к пятнице он сократился до 5 коп./л. Реальные же сделки, по словам трейдеров, и в Коростене, и в Новограде 14 февраля осуществлялись по 18,45 грн/л.

Железнодорожные партии на станциях Коростень и Новоград предлагались по 22 000-22 100 грн за тонну.

В столичном регионе цены снизились в среднем на 50 копеек – до 18,80–18,90 грн/л. "Анвитрейд" (Wexler Group) 14 февраля выходил в рынок с нефтебаз в Калиновке и столичной Дарнице по 18,80-18,90 грн/л, "Альянс Энерго Трейд" со своей столичной нефтебазы заявлял цену 19,00 грн/л, "Укртатнафта" с Пролесков под Борисполем – 18,90 грн/л.

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С Кременчугского НПЗ (Полтавская обл.) 14 февраля помимо "Укртатнафты" автопартии дизтоплива предлагали "Альянс Энерго Трейд" (18,65 грн/л), "Альянс Ойл Украина" (18,55 грн/л) и "Надежда" (18,80 грн/л).

В Харьковской области мелкооптовые трейдеры озвучивали цены в пределах 19,50-19,95 грн/л.

В порту "Южный" (Одесская область) за неделю цены опустились на 40 копеек за литр. Orange Oil 14 февраля озвучивал цены на греческий и турецкий ресурс на уровне 19,00 грн/л.

По данным "А-95", с начала года средняя оптовая цена опустилась на 1,40 грн за литр или на 7%. Причиной этому стало резкое снижение мировых цен на нефть и соответственно котировок топлива в Европе. Текущий уровень оптовых цен находится на минимальном уровне с сентября 2017 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175857
 
 
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Выработка диз. топлива дешевле чем бензина раза в 1.5.Соответственно такая же должна быть и его цена на розничном рынке по отношению к бензину.Поскольку мировая цена на нефть за последний год упала вдвое,то по законам того же распиаренного "рынка" цена на АЗС должна быть на бензин 12 грн, а на дизтопливо 8 грн за литр. Соответственно оптовая цена должна быть еще дешевле. У нас снизили на 20 коп и преподносят это как "аттракцион невиданной щедрости".Это лишний раз подтверждает, что никакого рынка в классическом понимании этого слова у нас нет и не было, а есть наглый грабеж потребителей и все "рыночные" законы-это лохотрон для разграбления ресурсов,бюджета и потребителей паразитическими неконституционными "коммерческими" структурами.
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PS А еще согласно ст 13 нефть и газ добываемые в Украине-принадлежат народу, Следовательно цена на нефтепродукты и газ вообще не должна быть привязана к мировым, Почему общегосударственной нефтью распоряжаются АО как своей? Просверлил скважину-государство рассчиталось по контракту и все, скважина и все добываемое из этой скважины-государственный ресурс.Какое отношение имеют орды паразитов,перепродающие друг другу не принадлежащую им нефть и газ в принципе? АО,ООО и пр"Рога с копытами" - это ненужный атавизм,между государством и потребителем и должны быть ликвидированы вместе с неконституционными "рыночными" законами в энергетике.
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