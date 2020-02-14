 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 2 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ выкупил $67 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил $98,5 млн.
В итоге в целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $867 млн, продал – $295 млн.
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Как сообщалось, Национальный банк за период с 3 по 7 февраля купил на межбанковском валютном рынке $362,5 млн, а продал – $45 млн.
Неделей ранее – с 27 по 31 января – Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.
На предыдущей неделе – с 20 по 24 января – Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $50 млн и продал – $76,50 млн, тогда как неделей ранее центробанк приобрел $100 млн.
, Кабмин, АП/- гривна дорожает ,а в мире доллар, как ни странно ,тоже дорожает! Добьет ли гривна доллар ,на этот вопрос украинские финансовые аналитики пока ответ не дают, но точно знают , что доллар враг украинской экономики, судя по их заявлениям. МВФ в затруднении-гривна или доллар, финансовый хаос ! .Жирик эмоционально: хоть какая -то польза от хохлов!!! Народ безмолвствует, матерясь про себя