 Банк "Форвард" российского бизнесмена Тарико показал 124 миллионов прибыли

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, иакой финансовый результат в 2019 году достигнут благодаря росту активных операций по кредитованию населения, а также значительному увеличению дохода от транзакционных сервисов.

По состоянию на 1 января 2020 года регулятивный капитал банка составил 356,7 млн грн, уставный капитал – 1,15 млрд грн.

Средства физических лиц в 2019 году выросли на 18% – до 1,67 млрд грн, кредитный портфель – на 24%, до 1,96 млрд грн.

ПАО "Банк "Форвард" (ранее – банк "Русский Стандарт", "АИС банк") основан в 2006 году.

Единственным его акционером является ЗАО "Банк Русский Стандарт" (РФ) российского предпринимателя Рустама Тарико.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 35 место (2,981 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.