[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 Финансы, Корпоративные отношения
  198  0
Все про:банки (3766) прибыль (997)

 Банк "Форвард" российского бизнесмена Тарико показал 124 миллионов прибыли

Прибыль АО "Банк Форвард" (Forward Bank, Киев) в 2019 году составила 124,6 млн грн против убытка годом ранее в размере 165,157 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, иакой финансовый результат в 2019 году достигнут благодаря росту активных операций по кредитованию населения, а также значительному увеличению дохода от транзакционных сервисов.

По состоянию на 1 января 2020 года регулятивный капитал банка составил 356,7 млн грн, уставный капитал – 1,15 млрд грн.

Средства физических лиц в 2019 году выросли на 18% – до 1,67 млрд грн, кредитный портфель – на 24%, до 1,96 млрд грн.

ПАО "Банк "Форвард" (ранее – банк "Русский Стандарт", "АИС банк") основан в 2006 году.

Единственным его акционером является ЗАО "Банк Русский Стандарт" (РФ) российского предпринимателя Рустама Тарико.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 35 место (2,981 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175843
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Беларусь бизнес ВВП Кабмин Киев нефть Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх