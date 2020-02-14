 Привязанные к росту ВВП облигации Украины упали на 1% на данных о замедлении экономики

Об этом сообщили Интерфакс-Украина два участники рынка, передает БизнесЦензор.

По их словам, наиболее вероятной причиной была обнародованная в этот день Государственной службой статистики Украины первая оценка темпов роста ВВП в четвертом квартале, которая оказалась ниже ожиданий – 1,5%.

Согласно расчетам руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, которыми он поделился в Facebook, с учетом этих данных рост ВВП в целом за 2019 год может составить 3,1% (более точно – 3,14% +/- 0,04 п.п.), что эквивалентно выплатам по ВВП-варрантам в 2021 году в размере $20-30 млн.

"Пока финальная цифра где-то между 3,1% и 3,2%, округлиться может в любую сторону", – считает начальник аналитического отдела "Альфа-Банка" Алексей Блинов.

Он уточнил, что в случае 3,2% выплата будет вдвое больше, по его расчетам, около $40-50 млн.

В то же время участники рынка указали, что снижение котировок ВВП-варрантов частично может быть связано и с коррекцией после их существенного роста во вторник-среду – со 103,8% до 109,4% номинала.

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ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября 2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% от номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.