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Все про:мазут (28) продажа (1099) Total (15)

 Total может отказаться от продажи мазута из-за экологии

Французский нефтегазовый гигант Total рассматривает возможность прекращения продаж мазута на энергетических рынках, поскольку стремится сократить выбросы углекислого газа и расширить свой бизнес в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Мазут является одним из наиболее углеродоемких очищенных нефтепродуктов, используемых в основном для выработки электроэнергии и в качестве судового топлива.

"Мы хотим прекратить продажу мазута для производства электроэнергии", - заявил в интервью Reuters генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Total, крупнейший в Европе нефтепереработчик, в прошлом году произвел и реализовал более 4% всех нефтепродуктов, потребленных в мире.

Многие нефтегазовые компании, в том числе и Total, в последние годы модернизировали свои заводы с тем, чтобы сокращать производство мазута по мере того, как транспортный сектор перешел на более чистое топливо.

Суммарная мощность перерабатывающих предприятий Total составляет около 2 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, Total является одним из крупнейших в мире нефтегазовым трейдером.

По итогам 2019 года продажи компанией нефтепродуктов и химикатов достигли 4,1 млн б/с.

По данным энергетического гиганта, в прошлом году на мазут, предназначенный для энергетической и транспортной сферы, приходилось около 5% от общего объема производства нефтепродуктов Total.

Спикер компании заявила, что маркетинговое подразделение группы изучает возможность прекращения продажи мазута электростанциям. Total стремится снизить углеродоемкость своей продукции на 15% к 2030 году по сравнению с уровнем 2015 года. Это можно сделать частично за счет сокращения продаж углеродоемких продуктов и увеличения продаж более чистого топлива, а также возобновляемых источников энергии.

Total в последние годы переименовывает себя в энергетическую группу, отказываясь от реноме нефтегазовой компании. Группа планирует к 2025 году увеличить производство возобновляемой энергии почти в 10 раз - до 25 гигаватт.

По итогам четвертого квартала 2019 года скорректированная чистая прибыль Total превзошла ожидания аналитиков и составила $3,17 млрд, оставшись практически на прошлогоднем уровне. При этом добыча нефти и газа составила 3,1 млн б/с по сравнению с 2,88 млн б/с годом ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175833
 
 
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