 Немецким инвесторам нужны не няни, а независимые суды, – посол

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью hromadske.ua, передает БизнесЦензор.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигарде. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит, и сюда нужно приезжать", – сказала посол.

Дипломат отметила, что у немецких инвесторов есть заинтересованность начинать работать в Украине.

"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе – это общие макроэкономические индикаторы", – сказала Фельдгузен.

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Как сообщалось, выступая на Экономическом форуме в Давосе на минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.