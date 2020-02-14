 Суд разблокировал работу сайтов букмекерской компании Favbet

Об этом представители компании сообщили LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Данное постановление обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 января 2020 года Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя и обязал всех интернет-провайдеров Украины закрыть доступ к 86 доменам, в том числе используемым букмекером Favbet/"Фаворит Спорт".

Напомним, ранее в офисах беттинговой компания Favbet, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, прошли обыски. При этом в самой компании проведение следственных действий отрицали, а в прокуратуре затем их официально подтвердили.

При этом не известно о любых действиях правоохранителей в отношении крупнейшего конкурента Favbet - беттинговой компании Pari Match.

Напомним, в сентябре 2016 года силовики обыскали 28 офисов "Фаворит спорт" и Favbet, а также по месту жительства сотрудников компании, изъяли около 1000 компьютеров и серверов. Букмекерская компания проходила по делу о незаконности игорного бизнеса и финансирования терроризма, которое вела СБУ. В то же время обыскивались и провайдеры, где хостились сайты "Фаворит Спорт".

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Яким буде гральний ринок після легалізації