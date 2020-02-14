[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 IT, Корпоративные отношения
  488  0
Все про:интернет (757) казино (14) суд (2112) азартные игры (20) блокирование (81)

 Суд разблокировал работу сайтов букмекерской компании Favbet

Постановлением от 14 февраля 2020 суд обязал интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины, разблокировать работу сайтов международной компании Favbet в Украине.

Об этом представители компании сообщили LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Данное постановление обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 января 2020 года Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя и обязал всех интернет-провайдеров Украины закрыть доступ к 86 доменам, в том числе используемым букмекером Favbet/"Фаворит Спорт".

Напомним, ранее в офисах беттинговой компания Favbet, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, прошли обыски. При этом в самой компании проведение следственных действий отрицали, а в прокуратуре затем их официально подтвердили.

При этом не известно о любых действиях правоохранителей в отношении крупнейшего конкурента Favbet - беттинговой компании Pari Match.

Напомним, в сентябре 2016 года силовики обыскали 28 офисов "Фаворит спорт" и Favbet, а также по месту жительства сотрудников компании, изъяли около 1000 компьютеров и серверов. Букмекерская компания проходила по делу о незаконности игорного бизнеса и финансирования терроризма, которое вела СБУ. В то же время обыскивались и провайдеры, где хостились сайты "Фаворит Спорт". 

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Яким буде гральний ринок після легалізації

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175826
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Беларусь бизнес ВВП Кабмин Киев нефть Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх