 Евросоюз снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Об этом сообщил торговый представитель, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", – написал Качка.

По его словам, решение было принято не единогласно, поскольку несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов где нужен прогресс. Наш приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере. Надеемся, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии только расти", – резюмировал Качка.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы.

По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.