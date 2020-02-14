 "Энергоатом" обвинил покупателя электроэнергии в задержке платежей

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", согласно условиям договора в таком случае оператор АЭС имеет право временно приостановить продажу (отпуск) электроэнергии, передает БизнесЦензор.

В связи с этим с 00:00 среды, 12 февраля, "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для ГП "Гарантированный покупатель".

"Объем ограничения составляет лишь 25% от запланированного отпуска электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель". То есть, "Энергоатом" продолжает отпускать 60% электроэнергии по самому низкому в мире и в Украине тарифу – 56,7 коп. Этого объема электроэнергии более чем достаточно для обеспечения потребностей населения", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что указанное ограничение никоим образом не повлияло на выполнение гарантированным покупателем обязанности в части продажи электроэнергии поставщикам универсальных услуг для нужд населения. Поставщики универсальных услуг получают заявленные ими объемы электроэнергии, необходимые для обеспечения бытовых потребителей.

"Продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии ГП "Гарантированный покупатель" будет возобновлена ГП "НАЭК "Энергоатом" после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такое приостановление отпуска электроэнергии и при условии получения от ГП "Гарантированный покупатель" полной оплаты всех неуплаченных сумм (включая все необходимые платежи, пеню, штраф и сумму возмещения расходов, ущерба)", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 12 февраля государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (ГарПо) перечислило производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу 430 млн грн, тем самым выплатив производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) за январь 2020 года 1,1 млрд грн или 53% запланированного объема.

Ранее "Гарантированный покупатель" заявил об убытках по итогам деятельности по выполнению PSO в течение января-февраля 2020 года.

Как сообщала пресс-служба госпредприятия, из-за превышения предложения над спросом в январе "Гарантированный покупатель" продавал на балансирующем рынке со скидкой около 75% электроэнергии, покупаемой по регулируемым ценам в "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", а в феврале увеличил этот объем до 90%.