 Дефицит внешней торговли сократился за год в 2 раза, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд).

При этом выросло отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС – с $3,47 млрд в 2018 году до $4,56 млрд по итогам 2019 года, преимущественно из-за ухудшения негативного сальдо торговли товарами с $3,06 млрд до $4,56 млрд в 2019 году.

В целом экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд.

В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.

В то же время экспорт услуг в 2019 году вырос сразу на 30,9% – до $15,24 млрд, тогда как импорт – только на 3,5% – до $6,53 млрд. таким образом положительное сальдо торговли услугами выросло до $8,71 млрд, по сравнению с $5,33 млрд в 2018 году.

Читайте также: Оборот розничной торговли за год вырос на 10,5%, – Госстат

Как сообщалось, отрицательное сальдо внешней торговли за первые три квартала 2019 года составляло $4,07 млрд, тогда как за первые 9 месяцев 2018 года оно также было отрицательным – $3,83 млрд.

Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году оценивалось в $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

Так, экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6% и составил $57,12 млрд, тогда как импорт увеличился на 14,3% – до $62,94 млрд.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6 млн).