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 На станции метро "Майдан Независимости" в Киеве часть эскалаторов закроют на год

В Киеве с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 поочередно) на станции "Майдан Независимости". Ремонт продлится до февраля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена, передает БизнесЦензор.

Также в сообщении напомнили, что на станции "Золотые ворота" в это время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочие эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, производится замена изношенных запчастей) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175797
 
 
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