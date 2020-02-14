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 Рост ВПП Украины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%, – Госстат

По предварительным данным, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, замедлился до 1,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) рост ВВП составил 0,1%.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%, а в целом по итогам 2019 года – в 3,3%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175794
 
 
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Мои поздравления вам зебили .

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"Гірше не буде!" - волали ідіоти.
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Мои поздравления вам зебили .

Вы же за это голосовали?
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Замедлился рост ВВП потому что слабое правительство Бизнес почувствовал безнаказанность и перестал давать деньги в бюджет!
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бизнес после лета начал сворачиваться, потому что умные люди увидели весь идиотизм зебилов-слуг урода в турборежиме и вислюка оманського...а тут еще и Ык5спЭрд с дипломом негосударственного образца начал волать про "40% роста ввп" Рост ВПП Украины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%, – Госстат - Цензор.НЕТ 2202

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С такой системой, как выстроил Зеленский, что за все отвечают ставленники Олигархов, так конечно будет такой низкий показатель. Система работает не на страну, а на олигархов, у которых свойство обогащение личное и они жируют и покупают себе дома во франции за 200 миллионов долларов и дороже нету там замков, а народ последние отдает олигархам и не может никакого бизнеса делать и условия только для олигархов созданы, а народ душат!!! вот и роста нет! Должно быть наоборот, что создаются антимонопольные законы, как в США против олигархов был принят - Акт Шермана, когда там олигархи были, как у нас и также гнобили народ и пришел Теодор Рузвельт и начал борьбу и суды против олигархов!!! Он разбил их монополии на много компаний. Потому что если у человека монополия, и больше товар нельзя ни у кого купить, кроме, как у монополиста, то монополист в таком случае может завышать цену на товар и богатеть, а от этого страдать будет вся страна и будет во всей стране кризис от этого. Нарушается баланс хождения денег в экономике! Украине нужен свой Тедди Рузвельт, который начнет борьбу с олигархами, как это делал Тедди Рузвельт в США. А если Зеленский завязан на олигархов, то и борьбы с ними ожидать не стоит! Это будет потраченное время! Зеленский не тот, кого мы хотели видеть президентом! Нам нужно найти форму Тедди Рузвельта! Человека не связанного с олигархами никак и который будет сразу действовать против олигархов! Конечно есть еще план Б - это может нужно вообще президента пост убрать??? может оставить только министров и парламент и ввести прямую демократию, чтобы народ мог сам проводить референдумы и также народу на сайте прямой демократии дать право отзывать депутатов, если те перестают представлять интересы избирателей и также увольнять министров дать народу, что если министр любой плохо справляется со своей сферой, то его увольнять можно, через сайт прямой демократии. Если допустим преступность растет, то народ может уволить министра внутренних дел. Или медицина ужасная и тогда ответственность несет министр медицины и его увольняют! И сразу конкурс объявляется и народ смотрит резюме претендентов и выбирает у кого больше опыта и т.п. И министры могут набирать сколько угодно помощников, но ответственность за сферу полностью на них. Так будет лучше в 100 раз! И контроль народа усилится и контроль олигархов будет уничтожен, а если народ увидит связи коррупционные, то полетят головы и народ сможет уволить любого! По сути так и должно быть! Это ближе к идеальной модели государства, чем пожизненные мучения с тем, что у нас сейчас. Народ должен управлять страной, через сайт прямой демократии и народ должен не только законы при помощи сайта голосовать, а народ также должен судить, как на огромном суде присяжных. Чтобы суд был честный, то решения должен принимать в судах народ по резонансным делам! Идеального государства в мире нет и модели нет лучше государства, но мы можем создать государство в котором будет справедливость демократии царить! У нас будет демократия прямая лучше, чем в Швейцарии. И государства будут уже брать нашу модель себе! А не так, что Украина вечно догоняет кого то. Это будет последняя версия демократии и ее можно будет с народовластием улучшать и модифицировать! Люди сами будут выдвигать законы и в государстве за царит наконец то справедливость! Все бандиты будут наказываться и общество будет становиться лучше!


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Якщо в 4-му кварталі 2019 по відношенню до 4 кварталу 2018 зростання становило 1,5 %. А в 3-му кварталі 2019 по відношенню до 3 кварталу 2018 зростання становило 4,1 %. Це означає, що в 4-му кварталі 2019 року економіка падала. Це підтверджує і падіння промислового виробництва.
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"невежды во власти" Евангелия от Иоанна.
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Так было и будет, тем кто знает нужно не обращать внимание на серость, а спокойно идти своим путем, и будет он светел и радостен..,
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