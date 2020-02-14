 Рост ВПП Украины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) рост ВВП составил 0,1%.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%, а в целом по итогам 2019 года – в 3,3%.