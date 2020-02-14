 "Укрэксимбанк" отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда долга

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций "Укртелекома", принадлежащих ООО "ЕСУ", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В 2016-2018 годах "Укрэксимбанк" отсудил у ООО "ЕСУ" еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам.

По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед тем "Укрэксимбанк" жаловался, что исполнительная служба не взимает долг с ООО "ЕСУ".

Как сообщалось, в ноябре 2019 года стало известно, что государственный "Ощадбанк" и "Укртелеком" Рината Ахметова обсуждают мировое соглашение по долгу на 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг от 15 сентября 2015 года.

Напомним, в марте 2017 года ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт). Крупнейшие держатели этих бумаг - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк": в портфеле каждого из этих госбанков были облигации на сумму около 2 млрд грн. Выпуск этих бумаг способствовал процессу приватизации "Укртелекома" и перехода компании под контроль Рината Ахметова.

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В июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора.

1 октября 2019 года СКМ объявил об урегулировании спора с Raga Establishment Limited относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома".

Согласно доводам компании Raga в суде Лондона, в дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн.