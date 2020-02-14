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 "Укрпошта" увеличит расходы на развитие компании в 19 раз. ИНФОГРАФИКА

Инвестиционная программа АО "Укрпошта" в 2020 году в 19 раз превышает суммы вложений 2019 года и составляет 1,6 млрд грн.

Это следует из инфографики компании, обнародованной на странице ее главы Игоря Смелянского в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно данным, в 2020 году "Укрпошта" планирует открыть 80 новых почтовых отделений в городах с населением 20+ тыс. человек; провести рефрешинг 350 почтовых отделений; открыть в торговых центрах 40 отделений формата "мини"; осуществить 30 перемещений почтовых отделений, нуждающихся в значительных вложениях на ремонт.

Укрпошта увеличит расходы на развитие компании в 19 раз 01

Кроме того, "Укрпошта" намерена закупить 700 единиц автотранспорта, создать 200 дополнительных операционных окон в существующих почтовых отделениях, что расширит их пропускную способность.

Помимо этого, в планах - приобрести 3 тыс. персональных компьютеров, 200 единиц бытовой техники (холодильники, чайники, микроволновые печи), 700 кондиционеров (80% будет распределено на почтовые отделения с наибольшим клиентопотоком), 1 тыс. принтеров (лазерных/матричных) - преимущественно для объектов сортировки, 900 обогревателей, 1 тыс. регистраторов расчетных операций, 2 тыс. принтеров для печати этикеток, 1 тыс. единиц кассовой техники (счетчики, сортировщики), 13 тыс. столов, шкафов и стеллажей, а также 5,5 тыс. столов и кресел.

Укрпошта увеличит расходы на развитие компании в 19 раз 02

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2020 году намерена увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175786
 
 
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