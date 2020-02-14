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 "Укрпошта" готовится к вступлению в кооператив EMS со второго квартала 2020 года

АО "Укрпошта" планирует начать работу по пересылке экспресс-отправлений EMS (Express Mail Service) со второго квартала 2020 года.

Об этом первый заместитель гендиректора "Укрпошты" Александр Перцовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В такой день - о любви к нашим импортерам и экспортерам. С Александром Игнатюком (глава отдела международных логистических решений "Укрпошты") финализируем детали вступления "Укрпошты" в кооператив EMS", - сообщил Перцовский.

Перцовский добавил, что делегация "Укрпошты" представила будущим партнерам по всему миру возможности компании, а также пошаговый план того, как будет стартовать этот сервис в "Укрпоште" со второго квартала 2020 года.

"А это значит - наши любимые клиенты по всей стране получат полный доступ к ускоренной экспресс почтовой доставке. Детали - уже скоро", - отметил Перцовский.

Как сообщалось, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175782
 
 
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