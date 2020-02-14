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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:Минфин (1322) налоги (1047)

 Минфин проанализирует возможность снижения ставки налога на доходы физлиц до 15% (обновлено)

Министерство финансов анализирует возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 18% до 15%.

Об этом говорится в сообщении Минфина в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (ныне 18% +1,5%)", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.

При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Как сообщалось, правительство анонсировало начало налоговой реформы весной этого года. В январе в Минфине стартовало обсуждение моделей ее проведения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175779
 
 
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розглядайте швидше, бо поляки вже проводять лібералізацію законів про громадянство. Чехи з німцями відкрили свої ринки нам нашим спеціалістам, а враховуючи загальну демографічну тенденцію на старість тамтешнього населення, то це дзвіночки нашій країні, що тут скоро будуть одні песіонери та діти.
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Какое может быть снижение ставок при пустом бюджете....???????
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напередодні виборів така обіцянка була ,але про це швидко забули,мій прогноз такий -будуть ще кілька років "аналізувати" але так нічого і не приймуть,балачок багато у "зеленої команди" а результат ви всі бачите..
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