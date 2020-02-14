 Лукашенко пригрозил России начать отбирать нефть из транзитных трубопроводов

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя итоги последних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. тонн – 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил, что через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти.

"И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", – предупредил Лукашенко.

Глава государства добавил, что Беларусь также продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.

"Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет", – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Для поставок также задействуют балтийские порты и маршрут через Украину.

Отвечая на замечания с российской стороны касательно дороговизны таких подходов, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время они выделили десятки миллиардов долларов на строительство Турецкого и Северного потоков. Хотя могли гораздо дешевле поставлять газ через Украину, даже приняв дополнительные условия Киева. Но в России заявили, что на это никогда не пойдут из принципа, и решили строить газопроводы в обход этой страны.

"Точно так и я говорю "нет". Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти. Мы открыто, честно говорим об этой логистике", – добавил Лукашенко.

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Как сообщалось, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.