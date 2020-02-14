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 МАУ начала продавать питание на внутренних рейсах

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 14 февраля начала продажу питания пассажирам эконом-класса на внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Теперь на борту можно приобрести сладкие и соленые снэки, сэндвичи, алкогольные и безалкогольные напитки, а также чай и кофе.

"Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а потому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций", – отметила директор по сервису и инновациям МАУ Кристина Ганькевич.

В комментарии avianews.com представитель авиаперевозчика отметил, что МАУ намерена изучить спрос на новую услугу и в дальнейшем сформировать меню, исходя из предпочтений путешественников. Пассажирам бизнес-класса по-прежнему будут предоставляться питание и напитки бесплатно.

До этого момента в эконом-классе МАУ на внутренних рейсах предоставлялась вода. Сэндвичи и салаты пассажиры могли получить при условии предварительного бронирования и оплаты услуги перед вылетом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175776
 
 
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