 МАУ начала продавать питание на внутренних рейсах

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Теперь на борту можно приобрести сладкие и соленые снэки, сэндвичи, алкогольные и безалкогольные напитки, а также чай и кофе.

"Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а потому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций", – отметила директор по сервису и инновациям МАУ Кристина Ганькевич.

В комментарии avianews.com представитель авиаперевозчика отметил, что МАУ намерена изучить спрос на новую услугу и в дальнейшем сформировать меню, исходя из предпочтений путешественников. Пассажирам бизнес-класса по-прежнему будут предоставляться питание и напитки бесплатно.

До этого момента в эконом-классе МАУ на внутренних рейсах предоставлялась вода. Сэндвичи и салаты пассажиры могли получить при условии предварительного бронирования и оплаты услуги перед вылетом.