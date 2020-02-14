 Нацбанк готов снять ограничения на покупку валюты для бизнеса после новой программы с МВФ

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, уплата кредитов). Такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ", – сказано в сообщении.

Также в НБУ отметили, что отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции.

Вместе с тем валютная либерализация увеличивает волатильность на валютном рынке.

"Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, когда курс гривни не поддерживается искусственно на определенном уровне и гривня может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию", – резюмировал Нацбанк.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, заявил в четверг представитель МВФ Джерри Райс.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.