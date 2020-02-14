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 Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов, – налоговая

Налоговое и банковское законодательство не содержат требований по хранению продавцами чеков с POS терминалов.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Продавцам не надо хранить чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что бухгалтеры и продавцы сохраняют такие і чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако это не так.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175770
 
 
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