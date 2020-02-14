 Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов, – налоговая

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Продавцам не надо хранить чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бухгалтеры и продавцы сохраняют такие і чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако это не так.