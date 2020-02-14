 Кабмин передал на приватизацию три предприятия Управления делами президента

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №115-р от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, ФГИ переданы госпредприятия "Центр-сервис", "Технострой" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".

Как сообщалось, 25 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами пяти предприятий для их последующей приватизации.

В частности, документом Государственному управлению делами поручено передать для приватизации гоударственный пакет акций гостиницы "Днепр" в Киеве, а также целостные имущественные комплексы госпредприятий "Чайка", "Центр-Сервис", "Технобуд" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".

Кабинет министров утвердил распоряжение о передаче столичного отеля "Днепр" Фонду государственного имущества еще в ноябре 2019 года.

Как уточняла заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, "Центрсервис", по сути, является коммерческой недвижимостью, а "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети" занимались преимущественно сдачей недвижимости в аренду.