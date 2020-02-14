 Витренко прокомментировал убытки "Укрнафты" после введения новой схемы работы с НПЗ Коломойского

Об этом заявил глава наблюдательного совета компании, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на телеканале "UA: Первый", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместо того чтобы сделать рыночные реформы, мы имеем рудименты советской системы, когда правительство решает, что такое рыночная цена", – прокомментировал Витренко проблему с регулируемым правительством ценообразованием на аукционах по продаже углеводородов "Укрнафты".

По словам топ-менеджера, по установленной цене покупатели отсутствуют, в том числе отказывается приобретать продукцию и "Нафтогаз", считая ее завышенной, хотя он должен делать это по закону.

"Укрнафта" сама выкупает на аукционе свою нефть. Мы понимаем маразм?!" – подчеркнул Витренко.

Он считает, что затем единственным вариантом для компании остается отдать эту нефть на переработку единственному в Украине нефтеперерабатывающему заводу "Укртатнафта", расходы которого "никто не может проверить".

Глава набсовета выступил за предоставление "Укрнафте" возможности продавать нефть на аукционах без ограничений по цене.

Витренко также отметил, что необходимо "что-то решать с этим заводом" ("Укртатнафтой", где одним из основных акционеров является миноритарий "Укрнафты" Игорь Коломойский, – ред.)".

Среди вариантов он назвал вертикальную интеграцию, напомнив, что миноритарный пакет "Укртатнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины" – владельцу 50%+1 акции "Укрнафты".

Комментируя работу нынешнего менеджмента "Укрнафты", Витренко сообщил, что не слышал никаких конкретных претензий к нему по поводу вывода денег, а подобные претензии касаются 2014-2015 годов и их должны расследовать правоохранители.

Он также назвал заслугой нынешней команды рост добычи в 2019 году природного газа на 7,5% и нефти почти на 5% в условиях отсутствия финансирования, невыполнения обязательств "Нафтогазом" и большого налогового долга из-за выведенных из компании денег в 2014-2015 годах.

Как сообщалось, ранее Витренко также заявил, что суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, за который "Нафтогаз" согласился выплатить почти 15 миллиардов гривен. По словам том-менеджера, эти средства должны пойти на погашение налогового долга "Укрнафты".

С момента появления в начале февраля этой новости курс акций "Укрнафты" на "Украинской бирже" вырос со 133 грн до 170 грн за штуку. Однако в четверг он упал сразу на 15,8% – до 143 грн за акцию.

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,83 млн чистого убытка против 4,73 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.

Основными факторами ухудшения финансового результата в самой компании называют "невозможность реализовать весь объем добытой нефти и конденсата на государственных биржевых аукционах, а также растущие расходы на обслуживание налогового долга".

При этом с весны 2019 года "Укрнафта" сама выкупает нефть на аукционах и поставляет ее для переработки на Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") на давальческих условиях.

Напомним, Кабмин в 2015 году изменил правила продажи нефти "Укрнафты" на аукционах, поскольку до этого ее приобретали связанные с Игорем Коломойским компании по заниженным ценам.