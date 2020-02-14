 Лукашенко заявил о предложениях РФ присоединить Беларусь за дешевые энергоносители

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Россией белорусская сторона требуте равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

"Ничего лишнего не требуем, - сказал Лукашенко. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Лукашенко убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены", - сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал конспирологические теории о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси.

"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться", - сказал Лукашенко.