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 Кабмин утвердил отчет о своей работе в 2019 году

Кабинет министров утвердил отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №100 от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Утвердить и подать Верховной Раде отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году", – сказано в документе.

Сам текст отчета пока не опубликован.

Напомним, согласно регламенту, Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности правительства. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности подается Кабмином в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175751
 
 
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