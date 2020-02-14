 Кабмин утвердил отчет о своей работе в 2019 году

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №100 от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Утвердить и подать Верховной Раде отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году", – сказано в документе.

Сам текст отчета пока не опубликован.

Напомним, согласно регламенту, Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности правительства. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности подается Кабмином в 45-дневный срок после окончания календарного года.