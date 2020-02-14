[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 Корпоративные отношения
  626  0
Все про:интернет (757) Медведчук (91) покушение (2)

 Провайдер "Ланет" заявил о покушении на основателя сети

Провайдер интернета "Ланет" заявил, что на основателя сети Виктора Мазура совершили покушение.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ланет" сообщает БизнесЦензор.

"4 февраля 2020 года в сторону дома совладельца группы компаний Ромсат и основателя Сети Ланет Виктора Мазура кинули боевую гранату. Взрыв выбил окна, осколки испортили стены фасада. В результате произошедшего никто не пострадал", - сообщает компания.

Мазур обратился в полицию, и 5 февраля было вынесено определение об открытии уголовного производства. Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

Мазур заявил, что не считает это хулиганством и что у него нет биьзнес-конфликтов, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, за которым стоит Виктор Медведчук.

"С начала этого года провайдер Сеть Ланет прекратил трансляцию данного канала. По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что восстановить трансляцию канала - в его личных интересах", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175750
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиасообщение авто Кабмин Киев НБУ нефть расчеты Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх