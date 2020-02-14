 Провайдер "Ланет" заявил о покушении на основателя сети

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ланет" сообщает БизнесЦензор.

"4 февраля 2020 года в сторону дома совладельца группы компаний Ромсат и основателя Сети Ланет Виктора Мазура кинули боевую гранату. Взрыв выбил окна, осколки испортили стены фасада. В результате произошедшего никто не пострадал", - сообщает компания.

Мазур обратился в полицию, и 5 февраля было вынесено определение об открытии уголовного производства. Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

Мазур заявил, что не считает это хулиганством и что у него нет биьзнес-конфликтов, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, за которым стоит Виктор Медведчук.

"С начала этого года провайдер Сеть Ланет прекратил трансляцию данного канала. По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что восстановить трансляцию канала - в его личных интересах", - сообщает компания.