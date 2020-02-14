[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 Финансы
  21  0
Все про:госдолг (471) Минфин (1322) ОВГЗ (334) облигации (718)

 Вложения иностранцев в украинские облигации внутреннего займа превысили 127 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 14 февраля увеличился на 1,63 млрд грн (на 1,3%) – до нового рекордного уровня в 127,03 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,36 млрд грн (на 0,7%) – до 320,66 млрд грн, физлиц – на 0,44 млрд грн (на 5,3%) – до 8,7 млрд грн, юрлиц – на 0,39 млрд грн (на 1,6%) – до 24,64 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,81 млрд грн (на 0,6%) – до 809,44 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля  привлекло в бюджет 9,2 млрд грн. Больше половины этой суммы принесла продажа облигаций в долларах США на $202 млн под 3,39% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175748
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиасообщение авто Кабмин Киев НБУ нефть расчеты Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх