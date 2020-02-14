 "Укроборонпром" закупит газ у компании зятя Злочевского на 204 миллиона

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

Аукцион завершился 13 февраля, победителем стала компания ООО "Укр Газ Ресурс" с ценой 4 191,25 грн с НДС за 1000 куб (со стоимостью мощностей).

"Экономия на закупке составила 50 млн грн. В государственном концерне готовятся к подписанию договора с победителем на поставку природного газа на предприятия концерна на сумму 204,76 млн грн", - сообщает "Укроборонпром".

В аукционе приняли участие восемь компаний. Самое дешевое предложение сделало ООО "Тех пром газ" – 197 млн грн, однако тендерный комитет Концерна отклонил предложение этой компании из-за несоответствия квалификационным критериям. "Тех пром газ" не подтвердил наличие 10 действующих договоров по поставке газа и не предоставил письмо-отклик от заказчика по выполнению аналогичного договора, сообщает "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", компания фигурирует в уголовном производстве по факту контрабанды газа, которое расследует главное следственное управление Нацполиции совместно с Государственной фискальной службой.

На втором месте по дешевизне предложения был "Укр Газ Ресурс", определенный победителем торгов.

По данным издания Наші гроші, фирма "Укр Газ Ресурс" принадлежит зятю министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского Андрею Кучкову.

Также предложение фирмы Кучкова не было самым дешевым на торгах. В ходе аукциона с участием восьми компаний дешевое предложение сделало ООО "Тех пром газ" - 197 млн грн.

Однако тендерный комитет отклонил предложение, дешевле почти на 8 млн грн. В "Укроборонпроме" объяснили это несоответствием "Тех Пром Газа" квалификационным критериям.