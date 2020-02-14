[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 Макроэкономика
  2671  1
Все про:продукты (292) фрукты (38)

 Крупнейший переработчик фруктов Украины занял 10% мирового рынка сока

Группа компаний T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине, по итогам 2019 года заняла 10% мирового рынка сока, нарастив свою долю, сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Была 8-9% (доля на мировом рынке сока в 2018 году - ИФ), в зависимости от сезона и потребления. В августе запускаем новый завод в Польше, доля увеличится существенно", - сказал он.

Как уточнил Барщовский, после запуска завода в Польше доля группы на мировом рынке сока возрастет до 12-14%.

По его словам, в 2019 году T.B.Fruit увеличила производство сока по сравнению с 2018 годом на 10%.

Как сообщалось, T.B.Fruit 30 мая 2019 года сообщил о начале строительства восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн.

По данным группы, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.

T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырья – переработка - транспортировка).

Группа компаний была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

В состав T.B.Fruit входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Кроме того, группа в сентябре 2019 года запустила завод по производству пектина в Городке (Львовской обл.), инвестиции в который составили EUR25 млн.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175736
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мені як колишньому вкладнику Дельта банку, якому Барщовський винен 6,2 мільярда (!) гривень така новина як бальзам на душу. Може хоч тепер поверне чужі мільярди, за рахунок яких, очевидно і відкриваються всі ці чудові заводи в Польщі.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5e328bbdbb12b/
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиасообщение авто Кабмин Киев НБУ нефть расчеты Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх