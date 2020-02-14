 Украина в январе импортировала 3,7% электроэнергии от общего объема

Об этом со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

449,73 млн кВт-ч (80,2%) импорта пришлась на торговую зону "Бурштынский остров". Из Словакии было импортировано 329,11 млн кВт-ч (73,18% от общего объема импорта в данную торговую зону), что в 2,1 раза больше среднемесячного в 2019 году показателя по данному направлению. Импорт из Венгрии составил 97 млн кВт-ч (21,57%), Румынии – 23,62 млн кВт-ч (5,25%).

"Рост импорта электроэнергии из Словакии обусловлен увеличением с 400 МВт до 600 МВт пропускной способности межгосударственных сечений между Украиной и Словакией с конца ноября 2019", – сообщает "Укрэнерго".

Импорт в Объединенную энергосистему страны (ОЭС) составил 110,9 млн кВт-ч (19,8% от общего объема импорта), из них 93 млн кВт-ч (83,86%) пришлось на Беларусь, 17,9 млн кВт-ч (16,14%) – на Россию.

"Укрэнерго" сообщает, что в январе импорт в ОЭС был ограничен на 475,8 млн кВт-ч. Объем ограничений из РФ составил 374,6 млн кВт-ч, из Беларуси соответственно 101,2 млн кВт-ч.

По сравнению с декабрем объем импорта э/э увеличился на 12,25%, в частности импорт из Словакии – на 92,56%, из Румынии – на 20,43%, Беларуси – 91,15%, из России – уменьшился на 30,67%, из Венгрии – в 2,4 раза.

В свою очередь экспорт э/э в январе составлял 697,17 млн кВт-год, что на 24,4% (136,5 млн кВт-ч) выше объема импорта. Большая часть э/э – 277,6 млн кВт-ч (39,82%) была реализована в Венгрию, 222,7 млн кВт-ч (31,94%) – в Румынию, 151,2 млн кВт-ч (21,69%) – Польшу, 45,2 млн кВт-ч (6,48%) – в Молдову.