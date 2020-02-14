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 Более 11 тысяч клиентов "Николаевгаз Cбыта" пользуются Viber-ботом

Более 11 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Cбыт" пользуются Viber-ботом 7104ua. С помощью чат-бота 7104ua в Viber клиенты "Николаевгаз Cбыта" могут передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

При этом под одним аккаунтом в Viber есть возможность зарегистрировать сразу пять лицевых счетов.

В ноябре прошлого года потребители Николаевщины получили еще одну новую функцию этого приложения - возможность загружать счета за газ в формате PDF и сразу осуществлять оплату. Это помогает контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне, быстро и своевременно оплачивать за газ и таким образом избегать накопления долгов.

Присоединиться к 7104ua Viber может каждый желающий, просто отсканировав QR-код. Ряд его преимуществ: возможность мгновенной оплаты с любой точки в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"С каждым месяцем количество клиентов, которые оценили удобство работы в новом приложении, растет. Сейчас к нему присоединились уже более 11 тыс. наших клиентов. Они успешно используют все возможности 7104ua, т.к. это быстро, просто и удобно", - говорит директор ООО "Николаевгаз Cбыт" Дмитрий Маслов.

В компании отмечают, что основным и самым популярным онлайн-сервисом по-прежнему остается личный кабинет, в котором можно зарегистрироваться на сайте 104.ua.

Он имеет более расширенный функционал, и помимо передачи показаний счетчика и оплаты за газ дает возможность клиентам написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центру, загрузить и распечатать квитанцию на оплату газа, а также имеет дополнительную вкладку "Доставка газа".

На данный момент Личный кабинет имеют более 100 тысяч клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175722
 
 
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