 США подозревают Дерипаску в отмывании денег для Путина

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.
Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).
Именно поэтому американские власти не будут отменять персональные санкции в отношении Дерипаски, уточняет FT.
"Это неправда", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев FT по поводу этого письма.
В апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и "Евросибэнерго" – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него.
А я ждал, что Песков скажет "да, Дериписька отмывал деньги Владимира Владимировича!"