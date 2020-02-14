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 Коррупция, Макроэкономика
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Все про:Дерипаска (98) отмывание денег (179) Путин (408)

 США подозревают Дерипаску в отмывании денег для Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).

Именно поэтому американские власти не будут отменять персональные санкции в отношении Дерипаски, уточняет FT.

"Это неправда", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев FT по поводу этого письма.

В апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и "Евросибэнерго" – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175717
 
 
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Блин!
А я ждал, что Песков скажет "да, Дериписька отмывал деньги Владимира Владимировича!"
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