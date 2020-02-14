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 Ривненская АЭС подключила блок №1 к сети после ремонта

Ривненская атомная электростанция (АЭС) 14 февраля в 07:40 подключила первый блок к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 447-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Запорожской АЭС – 57-е сутки капитального планового ремонта, блоке №6 Запорожской АЭС – 54-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175687
 
 
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