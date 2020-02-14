[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.4
 Власть, Коррупция
  275  0
Все про:Аваков (177) добыча (1075) золото (88) месторождение (101) Госгеонедра (253)

 Бизнесмен Настенко опроверг связь с Аваковым и незаконное получение разрешения на добычу золота

Бизнесмен Александр Настенко заявляет, что его компания "Лира Майн Минералз" законно получила разрешение на добычу тантала и золота, а он не знаком и не связан с главой МВД Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в опубликованном видео-обращении Настенко в Youtube, сообщает БизнесЦензор.

Настенко заявил, что не знаком с Аваковым и готов это подтвердить через проверку на детекторе лжи. Он также заявил, что сюжет о его бизнесе и связях с Аваковым не соответствует действительности. Также бизнесмен заявил, что его компания получила разрешение на добычу тантала и золота законным путем.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором указало на связь Авакова с фирмами, которые получили разрешение на добычу тантала и золота в Кировоградской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175683
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиасообщение авто Кабмин Киев НБУ нефть расчеты Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх