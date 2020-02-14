 Зеленский пообещал проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"На встрече был конструктивный разговор, всем представителям бизнеса удалось выразить ключевые свои тезисы и предложения, получить первую обратную связь, зафиксировать проблемные вопросы. Договорились, что к следующей встрече через месяц бизнес-ассоциации также подготовят предложения, которые помогут ускорить рост экономики", - сказала Глазкова.
На встрече также присутствовали замглавы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, а также первый помощник президента Сергей Шефир.
"Речь шла об инвестициях. Мы подчеркнули, что важно помнить также о внутренних инвестициях, о том бизнесе, который уже работает в стране. Создавать и для его развития условия. По нашим подсчетам, наибольшие наши компании с 2015 года инвестировали почти $2,5 млрд. За прошлый год - $490 млн", - отметила Глазкова.
Темами диалога бизнеса с президентом стали налоговая политика государства, инфраструктура, трудовое законодательство, земельная реформа.
"Для нас важно снижать нагрузку на фонд оплаты труда, искать модели, которые упростят администрирование и саму процедуру уплаты налогов. Мы вспомнили о налоге на выведенный капитал. Президент сказал, что лично он за эту идею, но необходимы подсчеты с Минфином - это не новая риторика", - прокомментировала глава СУП.
По ее словам, бизнес поприветствовал наработки изменений в трудовое законодательство. По мнению бизнес-сообщества, этот законопроект современный, поддерживает нынешние требования к труду.
"Мы коснулись также законопроекта 1210, принятого во втором чтении и поступившего на подпись президента. Но никто из присутствующих бизнес-ассоциаций не видел окончательной версии. Финальная версия находится сейчас на вычитке в Офисе президента", - подчеркнула Катерина Глазкова.
По мнению представителей СУП, обещанный рост экономики на 7% ВВП в год уже не получается.
"Очевидно, что принятых на сегодня мер недостаточно и нужно искать новые или дополнительные драйверы роста. И вот тут важно: налоговая реформа - снижение давления на фонд оплаты труда, налог на выведенный капитал, трудовое законодательство, земельная реформа и инфраструктура", - подчеркнула Глазкова.
Как сообщалось, президент 13 февраля провел встречу в узком формате с представителями Союза украинских предпринимателей, Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.
Несмешной комик никому не интересен. Убрали Теслу, беговую дорожку, фуд-корт и Богдана, и интервью президента (Інтерфаксу - А.М.) вызвало нулевой интерес СМИ. Если бы не феерические мысли об «извинениях» за дело Шеремета, то даже бы и подписчики страницы не заметили. Интервью почти никто не анализирует. И мы понимаем коллег. Как сказал когда-то Григоришин о Януковиче - «Виктор Федорович - без комментариев вообще». Тут та же история. Но не будем уподобляться коварному Гончаруку и говорить, что мозг президента наполовину пуст. Попробуем исходить из того, что наполовину полон, вчитаемся в этот текст на «Интерфаксе», чтобы понять, какие сущности этот мозг населяют и кто их туда заселил.
Первое, что бросается в глаза - что говорившие «да, президент девственно чист в вопросах экономики и госуправления, но он быстро обучается», должны немедленно посыпать себе голову пеплом или что там у них есть под рукой. Не быстро и не обучается. В голове президента все тот же первичный бульон, и жизнь в нем пока не зародилась. И президент убедительнейшим образом доказывает, что надежды нет. Приведем иллюстрирующую это утверждение цитату. Зеленский рассказывает о том, что блогеры «уничтожают журналистику». «Не все те люди, которые берут ручку, а сегодня это - ведут блог, влог или Телеграм-канал - журналисты. И я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел бы право оперировать, было бы очень много жертв… Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал».
Уровень сознания Зеленского таков, что он даже не понимает, что рассказывает про себя. Что это он, не имея компетенций, пришел на пост президента 40-миллионной страны, погрузил её в хаос и даже не в состоянии этого осознать, продолжает махать скальпелем, рассказывая, как он сейчас всех вылечит.
Когда интервьюер спрашивает Зеленского о стратегии развития, тот отвечает, что «в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть». Хороший ответ крепкого начальника ЖЭКа, тут бы добавить еще что-то про «чтоб людЯм было хорошо». Страну уже до вас сохранили, Владимир Ссаныч. Вы же пришли на волне, что ее развивать надо и вести куда-то.
Куда? Вот Зеленского спрашивают про KPI. Какой он у него? А мне этот вопрос еще не задавали, надо подумать. А, вот! «KPI мой внутренний - это все же … я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была как в Польше!». Как говорится, желаю, чтоб все! Как в Польше! И через абзац пояснение. «В Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. И почему они вернутся? Им нужна мотивация, даже если немного меньшая зарплата, чем в Польше - уже нормально. Если они будут иметь 70% от польской заработной платы, думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то».
Так зарплата как в Польше? Или 70% от зарплаты в Польше? Определитесь, Владимир Александрович. 100 и 70 - это разные цифры. Небольшой когнитивный диссонанс получается. Впрочем, суть даже не в этом, а в том, что спустя почти год Зеленский не понимает базовых вещей. Что ВВП на душу населения Польши впятеро превышает аналогичный украинский показатель. И темпы роста экономики Польши выше украинских. И что уравнивание зарплат возможно будет только когда произойдет уравнивание обуславливающих их экономических показателей. Когда у нас промышленное производство будет как в Польше. А вы это производство убиваете, ничего не давая взамен. И при этом планируя усиливать налоговый пресс. На всех.
«Что вы выбираете - стабильность курса и цен или экономический рост?», - спрашивают президента. «Экономический рост», - уверенно отвечает тот. Но как же его обеспечить? Сразу же дает рецепт: «Увеличить налоги в бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги». Занавес.
Зеленский не в состоянии понять, что заробитчане и их деньги - один из краеугольных камней условного нынешнего благополучия. И рассматривает их не как армию маленьких инвесторов, а как коров, которых надо подоить. «Что можно сделать, чтобы эти деньги, которые они присылают, заробитчане в Украину, они шли как инвестиционный ресурс?», - намекает президенту интервьюер. «Уже разработаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций - в 10+ и 100+ млн долларов», - отвечает откровенно неадекватный собеседник. Но потом все-таки улавливает суть вопроса. Хотя лучше бы не улавливал. «Первый вопрос - как сделать так, чтобы нашим заробитчанам все, что они там заработали, было выгодно обложить налогом». То есть, они уже заплатили налог в Польше, а теперь мудрый Зе будет думать, как бы их «выгодно обложить налогом» уже в Украине. А зачем им тогда сюда возвращаться?
А затем, что будет рост экономики. «Но вопрос не в ВВП, а в том, что большая машина начинает работать. Отсюда у нас пойдут и зарплаты, и пенсии, и социальная помощь, и инвестиции, и новые рабочие места. Как бы то ни было, мы начинаем строить. Мы планируем построить в 10 раз больше дорог, чем в прошлом году. Это очень амбициозная цель». И тут становится понятно, что познания президента в экономике - это два маленьких тролля, поселенных в голову президента Гончаруком и Гетманцевым. И Зеленский просто озвучивает обрывки фраз, которыми эти тролли перекидываются, не понимая их смысла. Как можно построить дорог в 10 раз больше, если финансирования на это выделяется в лучшем случае в два раза больше? А дорога на Луну не планируется? Реалистичность обещания та же, а амбициозность - куда выше.
С правоохранительной властью вообще не удалось сладить. Как, впрочем, и с судебной. Их надо перезагрузить, да. Но не получается. Хотя везде сидят доверенные президенту люди, но не получается. Перезагрузка СБУ не произошла. Прокуроров не хватает. Про полицию вообще к ночи говорить не будем. «Судебная система - это такая рана, которая не заживает». Но мы все перезагрузим. 100 процентов все будет. Когда будет, и почему нет до сих пор - не знаю, честно не знаю. Но будет».
И отношения с Россией. В этой части головы президента живет маленький Ермачок. «Почему не удается полное прекращение огня на Донбассе?», - спрашивают Зеленского. «К сожалению, на этот вопрос я не могу вам сказать всю правду», - таинственно отвечает нам президент. К сожалению, мы знаем правду. Как только Путин даст команду, на Донбассе апалченцы перестанут стрелять. А не отвечает Зеленский на этот вопрос, потому что не хочет говорить о Путине и России в негативном залоге. Ведь в глазах Путина в Париже он увидел понимание, «что надо закончить эту войну». «Вопреки всем данным разведки» он это понимание увидел, как тут же сознается Зеленский. То есть, Зеленский игнорирует разведданные. Эффективен Ермак, ничего не скажешь.
Беспокоимся, не использует ли новый глава Офиса цыганский гипноз? Потому что бедняга президент совсем ахинею несет. «Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России - конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен». Кто на ком стоял, Владимир Александрович? Потрудитесь выражать свои мысли яснее. Но президент не унимается. «Вопрос Крыма даже еще более сложный. Но мы тоже работаем над этим. Пока больше не могу говорить». А, ну тогда мы спокойны, все в надежных руках, когда воду в Крыму ждать?
Самое смешное, что ничего не меняется. Ермаку мало быть царем, надо еще немного шить по вечерам. Это мы про новости о том, что Ермак будет курировать вопрос прямых поставок газа из России. Казалось бы - где глава ОПУ и где поставки газа? Оказывается - это же рядом! Если муниципальный решала смог стать теневым министром иностранных дел, а затем главой Офиса президента, то почему бы ему не стать администратором газового рынка? Тем более что российский газ - традиционный бизнес украинских президентов, кроме разве что Порошенко.
Все-таки зря уволили Богдана. Хотя бы дикий и местечковый, но креатив был. А как закрыли шоу-программу, выключили неоновые огни - остался нам один маленький пыльный бюстик Наполеона с отбитым носом, забытый в шкафу. И вот тут приходишь домой, открываешь «Интерфакс», а там оно - унылое кино. О комедианте, который так и не смог сыграть мессию, потому что ни ума, ни таланта.
Страсти