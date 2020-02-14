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 В Китае сообщили о 5 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом

В Китае зарегистрировали 5090 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 63 851.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, за последние сутки зафиксировали 4823 случая заболевания коронавирусом.

Число смертей от коронавируса в Китае за последние сутки – 121 человек, из которых 116 – в провинции Хубэй, сообщили власти КНР. В общей сложности от коронавируса нового типа умерли 1380 человек, говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175669
 
 
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