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 Цены на нефть поднялись выше $56 за баррель

Котировки нефти продолжают расти в пятницу четвертый день подряд на ожиданиях решений ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Dow Jones.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром в пятницу апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (на 0,02%) - до $56,35 за баррель. За четверг контракт подорожал на $0,55 (на 0,99%), составив на закрытие $56,34 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,05 (на 0,10%), до $51,47 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,25 (на 0,49%), завершив день на отметке $51,42 за баррель.

На котировки продолжают давить опасения о уменьшении спроса на топливо в таких отраслях, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank.

Если рост котировок продолжится, нефть продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 407,8 юаня за баррель. С начала текущей недели котировки повысились на 0,8%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175667
 
 
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